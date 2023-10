BGH verhandelt erstmals im Diesel-Abgasskandal von Fiat / Mündliche Verhandlung am 27. November zu Wohnmobil von Sunlight

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Seit drei Jahren schwelt der Diesel-Abgasskandal bei Fiat Chrysler(jetzt: Stellantis). Vor allem die Halter von kostspieligen Wohnmobilen sind ingroßer Sorge und fürchten sich vor Stilllegungen. Der Bundesgerichtshof (BGH)kann für Rechtssicherheit sorgen und will am 27. November 2023 erstmals in einemVerfahren gegen Fiat verhandeln und entscheiden. Im Mittelpunkt des Verfahrenssteht das Wohnmobil A68 von Sunlight, das als Basisfahrzeug mit einem FiatDucato 2.3l Multijet II (96 kW) der Abgasnorm Euro 6 ausgestattet ist. DerKläger verlangt die Rückabwicklung des Kaufvertrags und die Rückzahlung desKaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung. Fiat soll den Dieselmotor mitunzulässigen Abschalteinrichtungen manipuliert haben (Az.: VIa ZR 1425/22).Die Diesel-Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hält es für sehr wahrscheinlich, dass Fiatvom BGH verurteilt wird. Nach der am 26. Juni 2023 durch das oberste Gerichtvorgegebenen neuen Diesel-Rechtsprechung sind die Hürden für eine erfolgreicheKlage gegen Autohersteller erheblich gesenkt worden. Bereits fahrlässigesHandeln genügt für Ansprüche auf Schadensersatz. Dr. Stoll & Sauer rät daherDieselfahrern zur anwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Mehr Infos zuden Entwicklungen am EuGH(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster) und BGH(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/bgh-urteil) gibt es auf unserenSpezial-Websites.Seit 2020 steht die Diesel-Abgasskandal bei Fiat im FokusSeit Sommer 2020 ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt im Fiat-Abgasskandal- bisher ohne veröffentlichte Ergebnisse. Vor allem Wohnmobile sind vom Skandalbetroffen, da die meisten Hersteller auf den Fiat Ducato als Basisfahrzeugvertrauen. 2020 sprach die Staatsanwaltschaft von 200.000 Freizeitfahrzeuge. DerFiat-Diesel Multijet soll mit verschiedenen unzulässigen Abschalteinrichtungendie gesetzlich vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand einhaltenund nicht im normalen Straßenverkehr. Bei den Abschalteinrichtungen handelt essich um einen sogenannten Timer, der nach 21 Minuten die Abgasreinigungausschaltet, und das Thermofenster, das die Abgasregulierung von derAußentemperatur abhängig steuert. Mittlerweile hat der Skandal die Instanzendurchlaufen. Am 27. November 2023 will sich der Bundesgerichtshof mit demSkandal erstmals in einer mündlichen Verhandlung beschäftigen. Die Kanzlei Dr.Stoll & Sauer, die mittlerweile über 3500 Klagen gegen Fiat anführt, fasst das