In der Klinik seien Tausende Flüchtlinge aus dem Norden der Küstenenklave untergebracht, teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, das der militant-islamistischen Hamas untersteht, am Dienstagabend mit. Israelischen Medienberichten zufolge soll nach ersten Erkenntnissen des israelischen Militärs eine fehlgeleitete Rakete der im Gazastreifen herrschenden Hamas für die Explosion verantwortlich sein. Die Angaben war unabhängig nicht zu überprüfen.

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Ägypten hat die angebliche Bombardierung eines Krankenhauses im Gazastreifen mit zahlreichen Opfern scharf verurteilt und Israels Armee verantwortlich gemacht. Das Außenministerium in Kairo sprach am Dienstagabend von "vorsätzlichen Bombardierungen von Zivilisten". Diese seien ein Verstoß "gegen die grundlegenden Werte der Menschheit". Ägypten forderte das Nachbarland auf, seine "kollektive Bestrafung der Menschen im Gazastreifen sofort einzustellen".

Ägypten verurteilt angebliche Bombardierung einer Klinik in Gaza

