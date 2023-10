Tadhamon Bank bereitet sich mit iMAL R14.5 von Azentio Software auf die Ära des Open-Bankings vor

Die neueste Version von iMAL beschleunigt die digitale Transformation und bietet ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis

SINGAPUR, 17. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software („Azentio"), ein in Singapur ansässiges Technologieunternehmen, das von Fonds unterstützt wird, die von Apax Partners verwaltet werden, gab heute bekannt, dass die Tadhamon Bank, mit Sitz im Jemen, eine der größten islamischen Finanzinstitutionen in der Nahost- und Nordafrika (MENA) Region, erfolgreich auf die neueste Version von iMAL, der branchenführenden digitalen islamischen Kernbanking-Plattform von Azentio, umgestiegen ist und diese jetzt in Betrieb genommen hat.