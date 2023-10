Open Compute Project befasst sich mit der Sicherheit von Hardware und Firmware in Rechenzentren

Einführung eines neuen Community-geführten Sicherheitsprogramms zur Verbesserung des Sicherheitsstatus von IT-Geräten

SAN JOSE, Kalifornien, 17. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die Open Compute Project Foundation (OCP), die gemeinnützige Organisation, die Hyperscale-Innovationen für alle zugänglich macht, kündigte heute ein neues Programm an, das OCP Security Appraisal Framework and Enablement (S.A.F.E.) , das entwickelt wurde, um die Vertrauenswürdigkeit von Geräten in der gesamten IT-Infrastruktur von Rechenzentren zu verbessern. Das OCP S.A.F.E. Programm sollte Kostenaufwand und Redundanz von Sicherheitsprüfungen von Geräten durch eine von der OCP Community entwickelte Checkliste für Gerätesicherheit reduzieren und den Sicherheitsstatus von Gerätehardware und Firmware-Komponenten in der gesamten Lieferkette verbessern.