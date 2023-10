Persistent schreibt mit drei GUINNESS WORLD RECORDS-Titeln Geschichte

Als Persistent die jährliche Umsatzmarke von 1 Milliarde US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 überschritt, beschloss das Unternehmen seinen globalen Mitarbeitern als Zeichen seiner Wertschätzung für ihren Beitrag zum langanhaltenden Erfolg eine Geste zukommen zu lassen. Die Mitarbeiter hatten die Wahl zwischen einem elektronischen Audiogerät, Reisezubehör und einem Fahrrad. Etwa 9.000 Mitarbeiter haben sich für das Fahrrad entschieden, was Persistent dazu veranlasste, die GUINNESS WORLD RECORDS-Titelversuche einzuleiten und die körperliche Fitness der Mitarbeiter weiter zu fördern.

Zum Rekord: das Unternehmen kreierte sein Logo mit 704 Fahrrädern und demonstrierte damit seine Hingabe für das Wohlergehen der Mitarbeiter und symbolisiert dies, indem dies zur Markenidentität gemacht wird. 7.348 Mitarbeiter und ihre Familien haben die Fahrradaufklärung live auf YouTube angesehen, um mehr über bewährte Methoden und Sicherheit beim Radsport zu erfahren. Um das Radfahren zu einer Bewegung zu machen und die Mitarbeiter zu motivieren, umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten zu nutzen, hat das Unternehmen ein Online-Video-Album mit Fahrrädern erstellt, zu welchem 5.098 Personen beigetragen haben.

Sandeep Kalra, CEO und Executive Director von Persistent:

„Das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter ist ein wesentlicher Bestandteil der Kultur von Persistent und war immer unsere Priorität. Es hat uns mit Stolz erfüllt zu sehen, dass sich die meisten unserer globalen Teammitglieder beim Milliarde-Dollar-Geschenk für Fahrräder entschieden haben und was ist besser, als einen Weltrekord zu schaffen, um diese Einstellung zu feiern. Drei GUINNESS WORLD RECORDS-Titel zu erhalten hat unsere Teams weiter dazu motiviert, auf ihre körperliche und geistige Gesundheit zu achten. Ich möchte allen Mitarbeitern und ihren Familienmitgliedern meinen Dank aussprechen, da sie dazu beigetragen haben, diesen Rekord aufzustellen und ihre Hingabe für das allgemeine Wohl #ThePersistentWay zu demonstrieren".

Mit über 23.000 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein weltweit tätiges Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das sich auf digitale Ingenieurwissenschaften und Unternehmensmodernisierung spezialisiert hat. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich Persistent dazu verpflichtet, Strategien und Betriebsabläufe mit universellen Grundsätzen in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und die Bekämpfung von Korruption in Einklang zu bringen und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele vorantreiben. Mit einem Wachstum von 268 % seit 2020 ist Persistent laut Brand Finance die am schnellsten wachsende indische IT-Dienstleistungsmarke.

