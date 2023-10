CtrlS Datacenters legt Investitionsplan in Höhe von 2 Mrd. Dollar vor

HYDERABAD, Indien, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- CtrlS Datacenters Ltd, Asiens führender Rated-4-Rechenzentrumsdienstleister, gab heute kurz nach einer Reihe von Einstellungen im Topmanagement seinen neuen Investitionsplan in Höhe von 2 Milliarden Dollar für die nächsten sechs Jahre bekannt.

Identifizierung von drei strategischen Investitionsbereichen für die nächsten sechs Jahre: (A) Vergrößerung des Footprints von Hyperscale-Rechenzentren, die für KI- und Cloud-Workloads maßgeschneidert sind (B) Erreichen von Net Zero (C) Erweiterung der Teamstärke & -Kompetenzen

Das Unternehmen hat drei Schlüsselbereiche identifiziert, auf die es sich konzentrieren will, um seine Aktivitäten zu erweitern, sein Engagement in der Region zu bekräftigen und seine Führungsposition weiter auszubauen:

1. Hinzufügen von 350 MW AI- & Cloud-fähigen Hyperscale-Rechenzentren:

Mit dem massiven Anstieg der Akzeptanz von KI-Anwendungen und Cloud-Technologien steigt auch die Nachfrage nach KI- und Cloud-fähigen Rechenzentren. CtrlS Datacenters wird in seinen neuen Hyperscale-Rechenzentren in mehrere Schlüsseltechnologien und -strategien in Bereichen wie fortschrittliche Kühlung, Energiemanagement und allgemeine Infrastrukturgestaltung investieren.

Dazu gehören: Liquid Cooling (Direct-to-Chip oder Immersion Cooling), AI HVAC, AI Optimised Rack Layout, High-Efficiency Power Infrastructure usw. Dies wird eine Plug-and-Play-Umgebung für aufstrebende Technologieanbieter bieten, in der sie ihr IT-Profil nahtlos ausbauen können.



Derzeit verfügt CtrlS Datacenters über 12 hochmoderne Rechenzentren mit einer Kapazität von 234 MW, die über sieben große Städte verteilt sind, darunter Mumbai, Hyderabad, Chennai, Bangalore, Noida, Lucknow und Patna. Der Investitionsplan umfasst den Ausbau von etwa 350 MW Kapazität in neuen und bestehenden Hyperscale- und Edge-Rechenzentren in Indien und ausgewählten südostasiatischen Märkten.

2. Erreichen von Netto-Null oder Klimaneutralität bis 2030:

CtrlS Datacenters hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden. Das Unternehmen investiert in 153-Megawatt-Peak (MWp) Solarprojekte in drei Märkten, die jährlich 250.000 Megawattstunden (MWh) Energie erzeugen werden. Dazu gehört ein 145-MWp-Solarprojekt in Maharashtra, das sich vollständig im Besitz des Unternehmens befinden und von ihm betrieben werden soll. Bis 2025 plant CtrlS Datacenters, in weitere 300 MWp-Projekte zu investieren.