FibreConnect geht Partnerschaft mit Tejas Networks ein, um erfolgreich ein optisches End-to-End-Netz in Italien aufzubauen

LONDON, 17. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) gab heute bekannt, dass FibreConnect, ein innovativer Entwickler von Telekommunikationsinfrastrukturen für den Großhandel in Italien, seine Breitbanddienste in dem Land unter Verwendung seiner hochmodernen Telekommunikations- und Netzwerkprodukte erfolgreich eingeführt hat. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es der einzige Anbieter von optischen Netzwerk- und Breitbandzugangsprodukten für den landesweiten FTTP-Rollout (Fiber-to-the-Premise) von FibreConnect ist, die von DWDM/PTN/OTN für den Core bis zu xPON und Ethernet for Access reichen. Auf der Grundlage eines einzigartigen Geschäftsmodells, das auf Partnerschaften mit regionalen und Einzelhandels-ISPs (Internet Service Providern) basiert, zielt FibreConnect auf Industriegebiete in Italien ab, in denen derzeit keine Breitbandinfrastruktur vorhanden ist, um den Plan „Transition 4.0" der italienischen Regierung zur Förderung der digitalen Transformation des verarbeitenden Sektors zu unterstützen.