„Five Ones" Intelligente Bildungslösung für eine digitale Bildungsgemeinschaft

Bildung wird immer intelligenter. Der Unterricht, die wissenschaftliche Forschung, das Campusmanagement und die schulischen Dienstleistungen unterliegen einem tiefgreifenden Wandel:

Die Lehr- und Lernaktivitäten haben sich von der Verwendung traditioneller Tafeln zu multimedialen Instrumenten, vom Lernen an einem festen Ort zu einem Lernen zu jeder Zeit und an jedem Ort und von einseitigen Vorlesungen zu einem stärker schülerzentrierten Lernen verlagert.

Die wissenschaftliche Forschung muss komplexe Rechen- und Analyseaufgaben lösen und stützt sich zunehmend auf Technologien wie High-Performance-Computing (HPC), High-Performance-Data-Analytics (HPDA), Big Data und künstliche Intelligenz.

Big Data ist heute die Grundlage für eine verfeinerte Verwaltung und Entscheidungsfindung im Dienstleistungsbereich. Die Administratoren müssen in Echtzeit über die wichtigsten Informationen zu jedem Dienstsystem informiert sein. Darüber hinaus wurde eine allmähliche Verlagerung von dezentralen zu zentralen Campus-Diensten vorgenommen, um die Erfahrungen von Fakultäten und Studenten zu verbessern.

Angesichts dieser tief greifenden konzeptionellen und formalen Veränderungen befasst sich die Branche aktiv mit der tief greifenden Integration von ICTs und Bildung. Technologien wie Wissensgraphen und Big Data machen das Lernen personalisierter, während 5G und die Cloud das hybride Lernen zugänglicher machen. Die Anforderungen der wissenschaftlichen Forschung an Rechenleistung und Speicherplatz steigen rasant. Diese erfolgreichen Praktiken haben das Interesse des Sektors an der Anwendung von ICTs geweckt. Es treten jedoch auch neue Probleme auf, wie z. B. verstreute Bauvorhaben, wiederholte Bauvorhaben, Datensilos und veraltete ICT-Infrastrukturen, die die Reform stark einschränken. Die bessere Nutzung der ICTs zur Verbesserung und Innovation von Bildungsmodellen ist eine dringende Herausforderung für alle Beteiligten in der Branche.

Intelligente Bildung mit ICTs erneuern

Als weltweit führender Anbieter von ICT-Lösungen glaubt Huawei an eine menschenorientierte Ausbildung. Wir sind bestrebt, ICTs wie Cloud Computing, Big Data und künstliche Intelligenz in den gesamten Bildungsprozess zu integrieren, um Innovationen in den Bereichen Unterricht, wissenschaftlicher Forschung, Verwaltung und Dienstleistungen zu fördern. Konkret nutzt die intelligente Bildungslösung von Huawei fortschrittliche ICTs, um intelligente Interaktionen, Verbindungen, Plattformen und Anwendungen anzubieten, die Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützen.