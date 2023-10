Hightech-Feuerwerk blüht am Fluss Liuyang

LIUYANG, China, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die zweite Eröffnungszeremonie der Changsha Tourism Development Conference und die Feuerwerksshow fanden am 13. Oktober im Liuyang Sky Theatre am Fluss Liuyang statt und präsentierten ein großes Multimedia-Feuerwerk unter dem Motto „Zehn Meilen Wasserweg zum Fluss Xiang", so die Werbeabteilung der Stadt Liuyang.

Bei dieser Vorstellung wurden Tausende von Drohnen, große Netzbildschirme und Hightech-Flammen gezeigt. Das weltweit erste „Himmelskulissenfeuerwerk" wurde in Liuyang gezündet. Diese Eröffnungszeremonie integrierte die beiden Weltklasse-IPs, den „Liuyang-Fluss" und das „Liuyang-Feuerwerk", eng miteinander.