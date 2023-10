BackBox stellt den Network Vulnerability Manager vor und wird die erste Plattform, die eine tiefe Integration von Netzwerkautomatisierung und Schwachstellenmanagement für Netzwerkteams bietet

DALLAS, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- BackBox, die vertrauenswürdigste Netzwerkautomatisierungsplattform der Welt, gab heute die Einführung des Network Vulnerability Managers (NVM) bekannt. Mit dieser neuen Funktion, die der bestehenden Netzwerkautomatisierungsplattform hinzugefügt wurde, integriert BackBox automatisierte Betriebssystem-Upgrades und Netzwerkkonfigurationsmanagement-Funktionen mit Netzwerkschwachstellenmanagement in gemeinsame Arbeitsabläufe. NVM wurde speziell für Netzwerkteams entwickelt, um Schwachstellen in ihrem Netzwerk einfach zu entdecken, CVEs entsprechend ihrem individuellen Risikoprofil zu priorisieren und mehrere Stufen der Abhilfe zu automatisieren, unabhängig von der Komplexität des Netzwerks.

Laut einer Studie des Ponemon Institute über die Kosten und Folgen von Lücken bei der Reaktion auf Schwachstellen „stimmen 60 Prozent der Befragten zu, dass die IT-Sicherheit mehr Zeit mit manuellen Prozessen verbringt als mit der Reaktion auf Schwachstellen, was zu einem unüberwindbaren Rückstand bei der Reaktion führt." Die Studie schätzt außerdem, dass Unternehmen durchschnittlich 30 Stunden pro Woche Ausfallzeit durch das ausbessern von Schwachstellen haben.

„Die Integration des Network Vulnerability Managers in die BackBox-Automatisierungsplattform ist für Netzwerkingenieure von entscheidender Bedeutung", so Girard Kavelines, CEO und Gründer von TechHouse570. „Von der schnellen Fähigkeit, Bedrohungen in Echtzeit zu analysieren und zu bewerten, bis hin zur effektiven Behebung, verändert BackBox nicht nur die Art und Weise, wie Netzwerkteams automatisieren, sondern auch, wie wir innerhalb unserer Organisationen skalieren können. Es gibt uns die Gewissheit, dass die Zukunft von NetOps in guten Händen ist."

„Gängige Schwachstellenmanagement-Tools konzentrieren sich auf Endpunkte und sind eher für Sicherheitsteams als für Netzwerkteams konzipiert", sagte Josh Stephens, CTO von BackBox. „Die Schwachstellenmanagement-Funktionen von BackBox wurden speziell für die Arbeitsweise von Netzwerkbetriebsteams entwickelt, um deren Weg zur Netzwerkautomatisierung zu beschleunigen."