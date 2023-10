TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Militär hat die Verantwortung für einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen klar zurückgewiesen. "Das Krankenhaus wurde durch eine fehlgeschlagene Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad getroffen", teilte die Armee in der Nacht auf Mittwoch mit. Zuvor hatte es noch vom Militär genießen, alles "deute darauf hin", dass die militante Palästinenserorganisation verantwortlich sei. Eine zusätzliche Überprüfung der operativen und nachrichtendienstlichen Systeme habe nun ergeben, "das israelische Militär hat das Krankenhaus in Gaza nicht getroffen". Militärsprecher Daniel Hagari kündigte an, Beweise für die Annahme öffentlich machen zu wollen.

Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, das der islamistischen Hamas unterstellt ist, hatte mitgeteilt, dass bei einem israelischen Luftangriff auf die Klinik "mehrere Hundert" Menschen getötet und verletzt worden seien. Eine genaue Zahl nannte das Ministerium nicht. Mehrere arabische Staaten machten Israel für den Angriff verantwortlich.

In der Mitteilung des israelischen Militärs hieß es weiter, seit Beginn des jüngsten Krieges mit der Hamas im Gazastreifen sollen im Gazastreifen etwa 450 Raketen auf Israel abgefeuert worden sein, "die das Leben der Bewohner des Gazastreifens gefährdeten und schädigten." Unabhängig waren diese Informationen nicht zu überprüfen./stz/DP/zb