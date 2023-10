Israels Armee greift erneut Ziele der Hisbollah im Libanon an

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat erneut Stellungen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon angegriffen. Kampfflugzeuge hätten in Reaktion auf den wiederholten Beschuss Israels vom Libanon aus einen Beobachtungsposten und militärische Infrastruktur der Schiiten-Miliz getroffen, teilte das israelische Militär in der Nacht zum Mittwoch auf Telegram mit. Seit den verheerenden Terrorattacken der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel und den Gegenschlägen Israels auf den Gazastreifen kam es in den vergangenen Tagen regelmäßig zu Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, die Sorgen vor einer weiteren Eskalation schüren./ln/DP/zb