COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Solidarität mit Israel:

"Wie vertragen sich die Trauer und die Wut über den Massenmord der Hamas an Unschuldigen in Israel mit dem Mitgefühl für die palästinensischen Opfer? Die unverbrüchliche Solidarität zu Israel wird sich gerade darin zeigen, diese Ambivalenz der Gefühle ertragen zu können. Ob das gelingt, ist längst nicht ausgemacht, weil insbesondere die linken Gruppen in der Bundesrepublik immer mit Israel haderten und das Land in der DDR ohnehin als Feind galt. Vielleicht muss Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Besuch in einem Monat wiederholen, um zu zeigen: Die Deutschen halten es aus, in unverbrüchlicher Solidarität zu Israel zu stehen und Mitleid für die unschuldigen Opfer beider Seiten zu empfinden."