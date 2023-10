FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu den neuen Grenzkontrollen:

"Immerhin: Wenn es Zurückweisungen von Migranten in nennenswerter Zahl geben sollte, könnte das Gefühl entstehen, der Staat beginne, die Migration in den Griff zu bekommen. Dieses Gefühl wäre angesichts einer zunehmend hysterischen Debatte ein Wert an sich. Umgekehrt ist staatlicher Kontrollverlust eine Katastrophe für Demokratie und Gesellschaft. Die Illusion von Kontrolle ist aber ebenfalls tückisch. Und dann ist da noch das Risiko der Grenzstaus. Es ist doch so: Für uns selbst möchten wir sehr gern offene Grenzen. Natürlich kann man nicht alles haben. Im Moment siegt der Wunsch nach Kontrolle über schon gewonnene Freiheit."/yyzz/DP/he