Putin lobt Chinas Infrastrukturprojekt 'Neue Seidenstraße'

PEKING (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat Chinas "Neue Seidenstraße" als Erfolg gelobt. Das chinesische Investitionsprojekt und die russische Beteiligung daran würden dafür sorgen, gemeinsame Lösungen für die wichtigen regionalen Probleme zu finden, sagte der Kremlchef am Mittwoch bei der Eröffnungszeremonie zum dritten Forum anlässlich der Initiative in Peking. Die "Neue Seidenstraße" ist ein milliardenteures Projekt Chinas, mit dem die Volksrepublik vor allem in Afrika, Südamerika und Asien in Verkehrsnetze oder Häfen investiert und diese dort baut.

Für Russland ist China ein wichtiger Partner, weil Peking Moskau in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine durch seine neutrale Haltung Rückendeckung gibt. Chinas Export nach Russland in diesem Jahr stieg zudem deutlich um mehr als 50 Prozent. Außerdem ist China ein wichtiger Importeur russischer fossiler Energieträger.

Putin sprach direkt nach Chinas Staatschef Xi Jinping - ein Zeichen für die Wichtigkeit von Putins Besuch. Den ausstehenden Haftbefehl des Weltstrafgerichts gegen den Kremlchef konnte China ignorieren, weil es das sogenannte Römische Statut des Gerichtshofes nie annahm./jon/DP/zb