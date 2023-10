GREE Altairnano Residential Energy Storage definiert das ultimative Sicherheitserlebnis neu

Sicherheit erregt Aufmerksamkeit. Die Komplettszenario-Energiespeicherlösung von Gree Altairnano gab ihr Debüt auf der Solar & Storage LIVE UK.

BIRMINGHAM, England, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 17. Oktober wurde die Solar & Storage LIVE UK in Birmingham eröffnet. Gree Altairnano New Energy präsentierte seine hochsicheren Serienbatterien, tieftemperaturbeständigen Serienenergiespeichersysteme und Heimenergiespeichersysteme, die der Welt sichere, zuverlässige, stabile und effiziente intelligente Energielösungen bieten.