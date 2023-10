Eine neue Ära der Talenttransformation mit innovativen generativen KI-Assistenten von Ozemio Heralds

Mumbai, Indien, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Ozemio stellt MIO vor - ein Durchbruch in der KI, der neu definiert, wie Unternehmen lernen, wachsen und hervorragende Leistungen erbringen können. Es reduziert den Lärm im Internet und hilft den Nutzern, durch die fokussierte Herangehensweise an das aktuelle Thema, effizienter zu lernen.

MIO nutzt eine Fülle an Wissen und passt die Antworten präzise an, um die individuellen Lernbedürfnisse der Benutzer zu erfüllen. Darüber hinaus stellt es sicher, dass Benutzer nicht mehr auf KI-Eingabeaufforderungen angewiesen sind, indem mithilfe strategischer Keywords maßgeschneiderte Eingabeaufforderungen erstellt werden.

Die Fähigkeit von MIO, von selbst zu lernen, unterstützt die kontinuierliche Entwicklung von Aufforderungen, Fragen und Antworten, was das Verständnis verbessert und den Lernenden schnelle Unterstützung bietet. Durch die dynamische Lernstrategie ist es möglich, präzise und kontextrelevante Interaktionen bereitzustellen, was das unermüdliche Engagement von Ozemio für kontinuierliche Verbesserung demonstriert.

Was MIO wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, einzigartige Erlebnisse zu kreieren. Kein Gespräch gleicht dem anderen, da MIO instinktiv an Benutzer und deren Vorlieben, Lernstile und Ziele angepasst wird. Mit MIO wird jede Interaktion zu einem maßgeschneiderten Erlebnis, das den Nutzer anspricht.

Zwei einzigartige Szenarien, eine visionäre Lösung: MIO verbindet den menschlichen Einfallsreichtum mit den grenzenlosen Fähigkeiten der KI. Es verfügt über zwei verschiedene, aber ergänzende Betriebsarten:

Präzision in Knowledge-Base Matching: MIO verwendet eine kuratierte Wissensdatenbank, um präzise Antworten zu bieten, wodurch Wissen jederzeit und sogar offline zugänglich gemacht werden kann.

Antworten mit KI verbessern: Wenn die Wissensdatenbank nicht ausreichend ist, setzt MIO die fortschrittliche GPT-Technologie ein, um aufschlussreiche Antworten zu liefern, indem von Menschen kuratierte Inhalte mit KI-generierten-Antworten kombiniert werden.

Mit der Einführung von MIO konnte Ozemio seine Position als Branchenpionier weiter etablieren.

Mit Freude erklärte Deeptanshu Tiwari, COO bei MRCC Group:

„Die Auswirkungen von generative KI haben zu einer Revolution in unserem Ansatz bezüglich Arbeit, Lernen und Talenttransformation geführt. Generative KI hat jedoch noch einen langen Weg vor sich, bevor es einen gezielten Weg zur Talenttransformation schaffen kann. Hier kommt MIO ins Spiel — mit dem Ziel, als Leitfaden zu fungieren und Einzelpersonen zeitnah zu unterstützen, die sich sowohl in formalen als auch in informellen Lernphasen mit Fragen befassen. MIO spiegelt unser Engagement wider, eine fokussierte Talenttransformation zu schaffen, indem KI-Fähigkeiten mit menschenzentrierten Zielen kombiniert werden".

Entdecken Sie eine neue Ära des Lernens mit MIO, die über die Grenzen hinausgeht, neue Erfahrungen bringt und den Weg für ein beispielloses Wachstum bei der Talenttransformation ebnet.

Informationen zu Ozemio:

Ozemio ist ein Unternehmen zur Talenttransformation. Es beeinflusst Menschen und deren Leistung durch eine einzigartig gestaltete Pädagogik, die den Weg für exponentielles Wachstum und Transformation ebnet.

