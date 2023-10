Insgesamt konnte das Paar EUR/NOK im Zeitraum zwischen April 2022 und Juni dieses Jahres um rund 28 Prozent auf ein Niveau von 12,0864 NOK zulegen. Dort angelangt formierte sich anschließend eine Diamant-Formation, die stellvertretend für einen Trendwechsel stand und im Anschluss Kursverluste auf 11,0959 NOK hervorgerufen hatte. Investoren nutzten hierbei den 200-Tage-Durchschnitt für einen Kurssprung zurück an 11,6307 NOK, was nun eine Begrenzung seit Mitte August darstellt. Die Kursentwicklung der letzten Tage könnte man sogar als inverse SKS-Formation deuten, die auf weitere Kursgewinne schließen lässt.

Gelingt es auf Wochenschlusskursbasis ein Niveau von mindestens 11,6255 NOK zu etablieren, könnte die inverse SKS-Formation greifen und würde infolgedessen Aufwärtspotenzial zurück an 11,8819 NOK auslösen. In der Spitze könnte sogar noch einmal das aktuelle Jahreshoch bei 12,0864 NOK angesteuert werden, dies wird sich allerdings am ersten Kursziel noch zeigen müssen. Auf der Unterseite stellt der Bereich um 11,40 NOK eine erste signifikante Unterstützung dar, ansonsten darunter der EMA 200 bei 11,2884 NOK.

EUR/NOK (Tageschart in NOK) Tendenz: