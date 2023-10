Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway erhöht Gewinnprognose

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway will für das laufende Jahr operativ einen Zahn zulegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun auf rund 310 Millionen Euro steigen, teilte der Essenslieferdienst am Mittwoch in Amsterdam mit. Bislang hatte der Vorstand ein Ziel von 275 Millionen Euro ins Auge gefasst nach 19 Millionen im Vorjahr. Just Eat Takeaway begründete das mit "operativen Verbesserungen", allen voran in der wichtigen Region Großbritannien und Irland sowie dem Sorgenkind Nordamerika.

Unterdessen hat der Vorstand die Hoffnung nicht aufgegeben, für seine USA-Tochter Grubhub eine Lösung zu finden. Seit Monaten versuchen die Manager, das Geschäft vollständig oder teilweise abzustoßen. Der milliardenschwere Zukauf ist mittlerweile deutlich weniger wert als zum Zeitpunkt der Übernahme.

Gegenüber dem Vorjahr brach der Bruttotransaktionswert (Gross Transaction Value, GTV) des Nordamerika-Geschäftes im dritten Quartal um fast ein Fünftel auf 2,4 Milliarden Euro ein. Auf Konzernebene hinkte der Wert etwas hinter dem Vergleichszeitraum. Die Zahl aller Bestellungen fiel um 7 Prozent auf knapp 218 Millionen und lag damit leicht unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Ferner kündigte Just Eat Takeaway ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 150 Millionen Euro an./ngu/tih/zb

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,26 % und einem Kurs von 12,70EUR gehandelt.