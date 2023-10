FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den bescheidenen Kursgewinnen seit Wochenbeginn ist für den Dax auch am Mittwoch keine klare Erholung in Sicht. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,04 Prozent auf 15 259 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird 0,2 Prozent höher erwartet.

Zuletzt hatten sich beim Dax bei Rückschlägen immer wieder Käufer gefunden - auch am Montag, als er bis auf 15 103 Punkte abgesackt war. Angesichts des anhaltenden Nahost-Konflikts und fehlenden Rückenwinds aus Übersee dürfte sich die Risikobereitschaft der Anleger zur Wochenmitte aber in Grenzen halten. Die wichtigsten US-Aktienindizes hatten am Dienstag wenig verändert bis schwächer geschlossen und die asiatischen Handelsplätzen entwickelten sich durchwachsen - trotz des überraschend starken chinesischen Wirtschaftswachstums im dritten Quartal.