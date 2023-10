JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe mit den überraschend vorgelegten, Resultaten beim operativen Ergebnis (Ebit) ihre Schätzung deutlich übertroffen und die Jahresziele angehoben, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtig sei, dass die Zahlen weniger wegen der Verkäufe der Yeezy-Produkte des umstrittenen Rapper Kanye West als wegen der übrigen Geschäfte positiv überrascht hätten. Angesichts der jüngsten Kursschwäche dürfte die gesamte Branche davon profitieren./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 22:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 177,0EUR gehandelt.



