Pünktlich zum Ehrentag erweitert das Unternehmen sein Portfolio um die neue Mini-Powerstation Explorer 100 Plus zum Laden mobiler Endgeräte. Marktstart ist der 7. November, doch zum Geburtstag verschenkt Jackery das Mini-Kraftpaket im Wert von 149.99 Euro schon vorab beim Kauf ausgewählter Solargeneratoren im Jackery Onlineshop zwischen dem 18. Oktober und 5. November 2023. Zusätzlich gibt es 10% Rabatt on Top.

Außerdem spendet Jackery für alle europaweiten Käufe im genannten Zeitraum anteilig einen Beitrag an Eden Reforestation Projects . Die gemeinnützige Organisation aus Kalifornien konzentriert sich seit 2005 auf die Wiederherstellung von Wäldern und Aufforstungsprojekten auf der ganzen Welt.

Die Vision von umweltfreundlicher, mobiler Energie

Nachdem Jackery als Vorreiter 2016 die erste tragbare Outdoor-Powerstation sowie 2018 das weltweit erste mobile Solarpanel auf den Markt brachte, überzeugt das Unternehmen heute mit seiner Erfahrung, innovativen Eigenentwicklungen und mehr als 3 Millionen verkauften Geräten weltweit. Doch das Unternehmen bemüht sich nicht nur darum, möglichst vielen Menschen Zugang zu mobilen Solargeneratoren als emissionsfreie Stromlösung für Erlebnisse in der Natur, beim Campen oder als Notstrom Zuhause zu bieten. Vielmehr möchte Jackery auf allen Ebenen den CO 2 -Abdruck reduzieren und kann als erstes Unternehmen der Branche weltweit stolz auf die Verifizierung des CO 2 -Fußabdrucks durch den TÜV SÜD für insgesamt neun Produkte sein – darunter die Jackery Pro Serie 2000 Pro/1500 Pro/1000 Pro und die SolarSaga Serie 80W/100W/200W. Auch freut sich das Unternehmen über den Gewinn des SEAL Sustainable Product Award 2023 für den Solargenerator 2000 Plus aus der aktuellen Flagship-Serie. Diese kommt ab sofort dank neuem Verpackungskonzept in umweltfreundlicher, zu 100 % recycelbarer Verpackung ohne Plastik.

