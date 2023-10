Der Blockbuster von Airbus – der A320neo – verkauft sich weiterhin gut. Die britische Fluggesellschaft Easyjet will ihre Flotte um bis zu 257 neue Flieger erweitern. Neben der Bestellung von 157 Flugzeugen sicherte sich der Ryanair-Konkurrent 100 Optionen zum Kauf weiterer Flugzeuge, wie das Management am Donnerstag, dem 12. Oktober, in Luton bei London mitteilte. Easyjet setzt auf Airbus in einer Zeit, in der Konkurrenten Probleme mit Boeing-Flugzeugen haben. Erst Ende September gab Ryanair bekannt, dass es seinen Winterflugplan aufgrund von Produktionsmängeln und daraus resultierenden Verzögerungen bei Boeing kürzen muss. Es fehlten neue Flugzeuge, weshalb Flüge ab Ende Oktober gestrichen werden mussten. Neben den Flugplätzen Dublin, Porto und Brüssel-Charleroi ist auch der Flughafen Köln/Bonn betroffen.

