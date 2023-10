bolttech übernimmt Digital Care

WARSCHAU, Polen, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- bolttech , das schnell wachsende internationale Insurtech-Unternehmen, gab heute die Übernahme von Digital Care , einem führenden Unternehmen für Embedded Protection mit Sitz in Polen, bekannt. Die Übernahme ist für bolttech ein wichtiger Schritt zur Erreichung der strategischen Ziele der Gruppe in der EMEA-Region und weltweit, während gleichzeitig das Wachstum, insbesondere im Telekommunikationssektor, beschleunigt wird.

bolttech beschleunigt das Wachstum in der EMEA-Region auf dem Weg zum weltweit führenden Anbieter von Embedded Protection

Digital Care genießt einen hervorragenden Ruf in Bezug auf Innovation und Kundenservice. Die Produkte und das Partner-Ökosystem von Digital Care sind eine perfekte Ergänzung zu denen von bolttech. Durch die Übernahme erhält bolttech eine größere globale Präsenz, ein erweitertes Produktangebot, eine größere operative Reichweite und ein größeres Vertriebspartnernetz im Bereich Embedded Protection. Mit der Übernahme von Digital Care wird bolttech vier neue Märkte in der EMEA-Region erschließen - Polen, Kroatien, Litauen und Südafrika.

Gemeinsam werden bolttech und Digital Care eine weltweit führende Position im Bereich Embedded Protection einnehmen und neue Service-, Digital- und Nachhaltigkeitskompetenzen aufbauen. Die kombinierten Stärken der beiden Unternehmen werden einen erheblichen Mehrwert und neue Möglichkeiten für Kunden, Partner, Mitarbeiter und Aktionäre schaffen.

Die Übernahme steht auch im Einklang mit dem Ziel von bolttech, Technologie einzusetzen, um Menschen dann Schutz anzubieten, wenn sie diesen brauchen, und den Zugang zu Versicherungen zu erleichtern, insbesondere in Schwellenmärkten.

„Wir freuen uns, Digital Care in der bolttech-Familie willkommen zu heißen", sagt Rob Schimek, Group Chief Executive Officer, bolttech. „Digital Care's überzeugende Erfolgsbilanz in Bezug auf Innovation und Kundenservice, kombiniert mit tiefgehender Expertise im Bereich Embedded Protection, macht das Unternehmen zu einem idealen Partner für uns, während wir unser Wachstum in der EMEA-Region und weltweit beschleunigen. Gemeinsam werden wir gut aufgestellt sein, um innovative Insurtech-Lösungen für eine größere Anzahl von Partnern und Kunden bereitzustellen und mehr Menschen zu helfen, den Schutz zu erhalten, den sie brauchen."

„Wir bei Digital Care freuen uns, der bolttech-Familie beizutreten. Wir glauben, dass dies eine bedeutende Wachstumschance für unser Unternehmen ist und dass wir eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der bolttech Mission spielen können, das weltweit führende , technologiegestützte Ökosystem für Versicherungen und Schutzlösungen aufzubauen. Ich möchte unserem engagierten Team meinen Dank für ihre Bemühungen aussprechen, diesen Meilenstein zu ermöglichen", sagt Aleksander Wistuba, Chief Executive Officer, Digital Care.

Die finanziellen Bedingungen der Übernahme sind nicht öffentlich. Nach Abschluss der Übernahme werden bolttech und Digital Care eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang für alle Mitarbeiter, Partner und Kunden zu gewährleisten.

