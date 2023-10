DAX - Weitere Seitwärtsbewegung erwartet

Am heutigen Mittwoch stehen um 11:00 Uhr die Verbraucherpreisdaten in der Eurozone für den Monat September im Fokus. Am Nachmittag um 14:30 Uhr folgen in den USA die Baugenehmigungen und Baubeginne für den Monat September. Übergeordnet steht weiterhin der Nahost-Krieg im Blick. Hier wird in den kommenden Tagen eine israelische Bodenoffensive im Gaza-Streifen nach den vorherigen Terror-Attacken der Hamas erwartet.

Nach dem Verfallstermin könnte es in der kommenden Woche erneut abwärts gehen. Das würde sich mit dem üblichen saisonalen Verlauf in US-Vorwahljahren decken.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer