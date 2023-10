Citigroup senkt Lufthansa auf 'Neutral' und Ziel auf 7,90 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat Lufthansa von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 14 auf 7,90 Euro gesenkt. Analyst Sathish Sivakumar begründet dies in seiner Branchenstudie vom Dienstagabend mit zunehmenden Risiken für das Margenziel der Frankfurter für das Geschäftsjahr 2024. Höhere Kerosinkosten und Probleme mit GTF-Triebwerken bremsten das Kostensenkungspotenzial. Zudem sieht er Ergebnisrisiken im Frachtbereich./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 17:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 6,965EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: Citigroup

Kursziel: 7,90 Euro