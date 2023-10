München (ots) -



- Amazon führt eine neue automatisierte Verpackungstechnologie ein, die für

jedes Produkt robuste und flexible Papiertüten individuell zuschneidet. Die

neuen Maschinen verpacken den Inhalt damit sicher und ohne Bedarf für weitere

Polsterung

- Durch die neue Verpackungstechnologie reduziert Amazon europaweit

Verpackungsmaterial. Diese Papiertüten sind bis zu 90 % leichter als ähnlich

große Verpackungen aus Karton

- Eine der ersten Maschinen steht in Amazons Logistikzentrum in Mönchengladbach



Amazon testet zurzeit in Europa und den USA neue Verpackungsmaschinen, die

Papiertüten je nach Größe des zu verpackenden Gegenstandes individuell

zuschneiden. Dadurch wird der Verpackungsbedarf für tausende Artikel reduziert.





Ein integrierter Sensor scannt Produkte wie Videospiele, Küchengeräte, Sport-oder Büroartikel, die vorher in Päckchen und Paketen aus Karton verpackt wurden.Die Maschine schneidet in Echtzeit Papiertüten aus Papierrollen, um die Artikelsicher zu verpacken. Jeder Umschlag wird mit einer Heißsiegeltechnologieverschlossen, um den Inhalt schnell und genau zu verpacken und gleichzeitigLeerraum zu minimieren. Der Verzicht auf Klebstoff reduziert denRessourcenverbrauch noch weiter.Indem die Artikel in 100 % recycelbares Papier verpackt werden, das passgenauund polsterfrei zugeschnitten wird, spart jeder Umschlag pro Sendungdurchschnittlich 26 Gramm Verpackung. Die von Amazon verwendeten Papiertütensind bis zu 90 % leichter als ähnlich große Verpackungen aus Karton. AmazonsIngenieur:innen haben dafür Maschinen umgebaut, die ursprünglichEinwegverpackungen aus Plastik erstellt haben. Diese Maschinen wurdenausrangiert, als Amazon beim Versand aus europäischen Logistikzentren auf denEinsatz von Einwegverpackungen als Plastik verzichtet hat."Um Innovationen für unsere Kundinnen und Kunden schaffen zu können, testen wirständig neue Verpackungslösungen und lernen dabei", sagt Thais Blumer, Leiterinfür Nachhaltige Verpackung für Amazon in Europa. "Unsere Testläufe zeigenbereits, dass diese Technologie effizient, sicher und zuverlässig ist."Materialwissenschaftliche LösungenDamit die Maschinen Papier statt Plastik verarbeiten können, haben AmazonsIngenieur:innen neue Bauteile verwendet. "Unsere Materialwissenschaftlerinnenund -wissenschaftler haben ein leichtes, aber robustes Papier entwickelt, daselastisch und zugleich wasserfester als normales Papier ist und wie Plastikheißgesiegelt werden kann - mit dem Unterschied, dass es auch im Haushaltrecycelbar ist", so Blumer.Die ersten Maschinen in Amazons Logistikzentren in Mönchengladbach und Bristol(UK) haben bereits tausende Produkte für Kund:innen verpackt. In Zukunft willAmazon mit dieser Technologie auch mehrere Artikel in stärkerem Papier oderKarton mit minimalem Luftraum verpacken können, um Material zu sparen und dieProdukte beim Transport zu schützen. Leichtere Sendungen können dabei helfen,Emissionen zu reduzieren, und Amazons Ziel zu unterstützen, bis 2040klimaneutral zu sein. In den letzten Jahren hat Amazon in Europa seineEinweg-Plastikumverpackungen durch 100 % recycelbares Papier und Karton ersetzt.Außerdem kommt statt Einwegluftpolstern 100 % wiederverwertetes und-verwertbares Packpapier zum Einsatz.Seit 2015 konnte Amazon das Durchschnittsgewicht pro Sendung weltweit um 41 %reduzieren und so über zwei Millionen Tonnen Verpackungsmaterial vermeiden.Amazon bietet seinen Verkaufspartnern Anreize, Bestellungen ohne zusätzlicheAmazon-Umverpackung an ihre Kund:innen zu liefern. So kann beispielsweise einToaster in seiner originalen Herstellerverpackung mit einem Adressaufkleberversandt werden. 2022 wurden bereits über 11 % aller Amazon-Lieferungen weltweitauf diese Weise verschickt.Unsere Teams arbeiten tagtäglich daran, Amazons Verpackungen weiter zuverbessern (https://www.aboutamazon.de/news/nachhaltigkeit/weniger-verpackung-fuer-deine-amazon-bestellung) . Und ebenso gestaltet Amazon sein Transportnetzwerknachhaltiger, sei es durch E-Fahrzeuge oder Alternativen zu fossilenKraftstoffen. Erfahren Sie mehr über unsere Bemühungen in unserem aktuellenNachhaltigkeitsbericht(https://sustainability.aboutamazon.com/2022-sustainability-report.pdf) .