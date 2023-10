Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bensheim, Deutschland (ots) -- Avextras Allianz für evidenzbasierte Cannabis-Medizin ist eine Plattform zurZusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten, Fachgesellschaften und universitärenEinrichtungen zur Generierung von Real World Evidenz und kontrolliertenklinischen Studien mit dem Ziel, unternehmenseigene Fertigarzneimittel zuentwickeln und auf den Markt zu bringen.- Avextra unterstützt als erstes Projekt innerhalb der Allianz BELCANTO, einedoppelblinde, Placebo-kontrollierte Phase 2 Studie der UniversitätsklinikenSchleswig-Holstein, vertreten durch Prof. Dr. med. Thomas Herdegen.- Beim Deutschen Schmerzkongress 2023 in Mannheim wird die Studie am 19. Oktober2023 erstmals vorgestellt.- BELCANTO wird an mehreren Zentren durchgeführt, die sich auf diePalliativbehandlung mit dem standardisierten Cannabisextrakt 10 / 10 vonAvextra konzentrieren.- Die behördliche Genehmigung für BELCANTO wurde bereits vom Bundesinstitut fürArzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sowie den zuständigenEthikkommissionen erteilt und wird voraussichtlich im Dezember 2023 beginnen.Avextra, einer der führenden europäischen vertikal integrierten Hersteller vonCannabis-basierten Medikamenten (CBM), stellt seine Avextra Allianz fürevidenzbasierte Cannabis-Medizin vor. In europäischen Ländern mit staatlichgeregelten Programmen für den Einsatz von Cannabisarzneimitteln haben vieleVerschreiber:innen und Forscher:innen wertvolle Erfahrungen in derCannabistherapie mit Patient:innen gesammelt. Die Allianz wurde von Avextra alsPlattform für die Zusammenarbeit mit diesen Expert:innen gegründet, um gemeinsamdem wissenschaftlichen Nachweis für die Therapie mit Cannabisarzneimitteln inspezifischen Indikationen nachzugehen.Mit der Avextra Allianz für evidenzbasierte Cannabis-Medizin sollen nebenrandomisierten klinischen Studien auch Real-World Data mit verschiedenengalenischen Formen in Indikationen mit erheblichem ungedeckten Patientenbedarfgesammelt werden. Die Allianz will außerdem die Evidenzbasis für den Einsatz vonCBMs ausweiten und die Grundlage für künftige Phase-III Zulassungsstudienschaffen.Avextra unterstützt als Auftaktprojekt dieser Allianz die randomisierte,doppelblinde und Placebo-kontrollierte klinische Studie mit dem Namen BELCANTO.BELCANTO hat im Sommer 2023 vom Bundesinstitut für Arzneimittel undMedizinprodukte (BfArM) die behördliche Genehmigung erhalten und istausgerichtet auf die Behandlung von onkologischen Palliativpatient:innen.Hauptziel der Studie ist der Nachweis einer Verbesserung der Symptombelastungund Befindlichkeit durch die Behandlung mit einem ausgewogenen Cannabisextrakt