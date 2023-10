Wasserentnahme aus der Umwelt zwischen 2010 und 2019 um 14 % gesunken

WIESBADEN (ots) - * Geringere Wasserentnahme vor allem auf geringeren

Kühlwasserbedarf in der Energieversorgung zurückzuführen



* Wassereinsatz in der Landwirtschaft steigt von 2010 bis 2019 deutlich -

besonders hohe Bewässerungsmengen in den Jahren 2018 und 2019



Die Wirtschaft und die privaten Haushalte in Deutschland haben im Jahr 2019 rund

71 Milliarden Kubikmeter Wasser aus der Umwelt entnommen. Die Wasserentnahme

sank damit gegenüber dem Jahr 2010 um 14 %. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, war die Entnahme bereits im Zeitraum von 2001 bis

2010 rückläufig, allerdings lediglich um 7 %. Von 2001 bis 2019 ging die

Wasserentnahme um 20 % zurück. Der langfristig sinkende Trend ist hauptsächlich

auf den Wirtschaftszweig Energieversorgung zurückzuführen. Der deutlich

niedrigere Bedarf an Kühlwasser infolge der abnehmenden Nutzung von Kernenergie

und Kohle führte dort von 2010 bis 2019 zu einem Rückgang der Wasserentnahme um

mehr als die Hälfte.