Köln (ots) - Nachhaltige Verpackungen sind nach wie vor gefragt. Für 61 Prozent

der Befragten der aktuellen "Sustainable Product Packaging"-Studie* der globalen

Strategieberatung Simon-Kucher gelten Verpackungen als nachhaltig, wenn sie aus

recycelbaren und biologisch abbaubaren Materialien hergestellt wurden. Im

Vergleich zu den Vorjahren hat auch die Relevanz des CO2-Fußabdrucks zugenommen.

Bereits für 33 Prozent gehen nachhaltige Verpackungen mit einer guten CO2-Bilanz

einher.



Nachhaltigkeit verkauft sich (noch)





Die Zahlungsbereitschaft ist nach wie vor hoch: 62 Prozent der Verbraucher sindbereit, für nachhaltig verpackte Produkte mehr zu bezahlen: Bis zu siebenProzent darf ein Produkt mehr kosten, wenn es nachhaltig verpackt ist. Aber: DieEntwicklung ist rückläufig. "Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil derVerbraucher, die bereit sind, für nachhaltige Verpackungen mehr zu bezahlen,gesunken.", erklärt Dr. Daniel Bornemann, Partner und Experte für die Papier-und Verpackungsindustrie bei Simon-Kucher. "Das könnte daran liegen, dassnachhaltige Verpackungen immer mehr zum Standard werden und von den Verbrauchernerwartet werden. Unternehmen sollten daher schnell handeln und ihre Produkte denErwartungen der Kunden anpassen", so Bornemann.Mehr Informationen nötigDie Gründe, die gegen den Kauf nachhaltig verpackter Produkte sprechen, sindvielfältig. So geben 25 Prozent der Befragten an, dass ihnen nachhaltigverpackte Produkte schlicht zu teuer sind. Ein weiterer Grund ist Skepsis: 25Prozent glauben den Angaben hinsichtlich Nachhaltigkeit auf den Verpackungennicht. 22 Prozent halten die Informationen auf den Verpackungen fürunzureichend. "Beim Thema Nachhaltigkeit wird viel Greenwashing betrieben. Dasfällt Kunden negativ auf und weckt Misstrauen", sagt Stephanie Sparber, SeniorDirector bei Simon-Kucher. "Verpackungsunternehmen sollten daher darauf achten,dass die Angaben zur Nachhaltigkeit schlüssig und vollständig kommuniziertwerden können. So wird der Mehrwert für Verbraucher auf den ersten Blickdeutlich."Wenig Einfluss auf die Kaufentscheidung: Inflation und EnergiekriseFür 38 Prozent der Befragten haben aktuelle wirtschaftliche Ereignisse wieInflation oder Energiekrise keinen Einfluss auf ihr Kaufverhalten. Sie legenweiterhin Wert auf nachhaltige Verpackungen. 27 Prozent gaben sogar an, nochstärker auf nachhaltige Verpackungen zu achten. "Unabhängig von externenEinflüssen, die sich auch auf die eigene finanzielle Situation auswirken können,legen die Konsumenten großen Wert auf nachhaltige Verpackungen. Das solltenUnternehmen für sich nutzen und den Fokus auf nachhaltige Verpackungen legen",so Bornemann weiter.*Über die Studie: Die repräsentative Endkonsumentenstudie "Sustainable ProductPackaging" wurde von Simon-Kucher im Juni 2023 in Zusammenarbeit mit dem Markt-und Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführt. 2.086 Konsumenten inDeutschland wurden zu ihrer Einstellung und Zahlungsbereitschaft für nachhaltigeVerpackungen befragt.Weitere bzw. vertiefende Studienergebnisse (nur fürPresse/Medien/Partnerunternehmen) auf Anfrage.Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit über 2.000 Mitarbeitendenin 30 Ländern weltweit. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfenunseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrerUnternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zuInnovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb.Mit 37 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweitführend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.Pressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zurVerfügung:Roxana Müller (Communications & Marketing Manager)Tel.: +49 160 92180752Email: roxana.mueller@simon-kucher.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/5628476OTS: Simon-Kucher & Partners