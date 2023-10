enomyc führt druckpartner in die Zukunft (FOTO)

Hamburg (ots) - enomyc, eine der führenden Unternehmensberatungen für den

Mittelstand, hat das Sanierungsverfahren für die insolvente druckpartner Druck-

und Medienhaus GmbH durch die Veräußerung an einen Investor erfolgreich

abgeschlossen. Die Druckerei wird nach einem Management-Buy-Out durch zwei der

bisherigen Geschäftsführer weitergeführt, ein großer Teil der Belegschaft wurde

von der neuen Druckpartner GmbH übernommen.



"Trotz attraktiver Angebote sowohl von Unternehmen aus der Branche als auch von

Finanzinvestoren ist Druckpartner am Ende an zwei Mitglieder der

Geschäftsführung verkauft worden, die das überzeugendste Konzept für eine

erfolgreiche Zukunft der Druckerei geboten haben", erläutert Robert Neufeld,

Head of M&A und verantwortlicher Partner für das Projekt bei enomyc. Andrej

Kirschke, Director M&A bei enomyc, ergänzt: "Wir sind froh über diese Lösung,

denn sie sichert nicht nur die vollständige Befriedigung aller Gläubiger,

sondern auch die Arbeitsplätze einer großen Zahl der qualifizierten

Beschäftigten."