RBC stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Bestellungen und das Bruttohandelsvolumen beim Essenslieferdienst seien leicht unter den Erwartungen ausgefallen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die vom Konzern angehobene Prognose bedeute ein Aufwärtspotenzial von drei Prozent für die Markterwartungen an das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda)./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 02:03 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 02:03 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,26 % und einem Kurs von 12,70EUR gehandelt.