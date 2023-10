ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien von ABB sind am Mittwoch im frühen Handel unter Druck geraten. Zuletzt verlor die Aktie fünf Prozent auf 31 Franken. Der Industriekonzern hatte am Morgen Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die insgesamt knapp im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren. Mit den Verlusten sank die Aktie auf ihren tiefsten Stand seit April. Auch andere Branchenwerte wurden in Mitleidenschaft gezogen: Siemens zum Beispiel büßten im Dax mehr als zwei Prozent ein.

Marktbeobachter führten die Verluste auf Gewinnmitnahmen in einem getrübten Marktumfeld zurück. Denn bisher habe ABB im Vergleich mit anderen europäischen Investitionsgüteraktien relativ gut abgeschnitten. Im Detail habe vor allem der Umsatz des Bereiches "Electrification Products" die Erwartungen verfehlt. Der auch auf Konzernebene etwas schwächer ausgefallene Umsatz habe dafür gesorgt, dass bei den Gewinnzahlen die Schätzungen knapp verfehlt worden seien. Die Marge gestalte sich aber weiterhin stark.

Die anhaltend hohe Profitabilität hatte ABB dazu bewogen, die Prognosen für 2023 erneut leicht anzuheben. Aber auch das half der Aktie nicht - viele Analysten hatten bereits mit einem solchen Schritt gerechnet./ra/uh/AWP/mf/tih