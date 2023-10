JPMORGAN stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Das dritte Quartal des Schweizer Technologiekonzerns sei uneinheitlich ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz habe zwar leicht unter den Erwartungen gelegen, bei der Profitabilität habe es aber eine kleine positive Überraschung gegeben. Auch die Aufträge zögen auf vergleichbarer Basis noch weiter an, und die Entwicklung der Barmittel sei stark. Für die Aktie selbst seien die Zahlen jedoch "lediglich in Ordnung" angesichts der zuletzt leicht gestiegenen Markterwartungen./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 06:38 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 06:51 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,29 % und einem Kurs von 32,40EUR gehandelt.