Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,26 % und einem Kurs von 12,70EUR gehandelt.

Ferner kündigte Just Eat Takeaway ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 150 Millionen Euro an. Erst im September war ein vorheriges Programm im gleichen Volumen nach sechs Monaten geendet. Ab 2024 sollen die freien Barmittel positiv ausfallen - bislang hatte das Unternehmen dies frühestens ab Mitte des kommenden Jahres angepeilt./ngu/mne/tih

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway will für das laufende Jahr operativ noch mehr verdienen als bislang in Aussicht gestellt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun auf rund 310 Millionen Euro steigen, teilte der Essenslieferdienst am Mittwoch in Amsterdam mit. Bislang hatte der Vorstand ein Ziel von 275 Millionen Euro ins Auge gefasst nach 19 Millionen im Vorjahr. Neben den geschärften Jahreszielen verkündete das Unternehmen auch ein neues Aktienrückkauf-Programm, nachdem das letzte erst im September abgeschlossen war.

