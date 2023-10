Hamburg (ots) -



- Weltweite Unternehmensinsolvenzen steigen 2023 um +6 % und 2024 um +10 %

- 3 von 5 Ländern dürften bis Ende 2024 das Niveau von vor der Pandemie

erreichen

- Insolvenzen normalisieren sich in Deutschland, Prognose mit +22 % für 2023

bestätigt



Allianz Trade veröffentlicht heute aktuelle Insolvenzprognosen für 2023 und

2024. Der weltweit führende Kreditversicherer geht von einem Anstieg der

Insolvenzen im Jahr 2023 um 6 % und im Jahr 2024 um 10 % aus.





Schwindende Liquiditätspuffer und eine sich verschlechternde Rentabilitätgefährden viele BranchenWas steckt hinter dieser Beschleunigung? Die Rezession bei denUnternehmenseinnahmen gewinnt angesichts der geringeren Preissetzungsmacht undder schwächeren globalen Nachfrage an Zugkraft: Im 2. Quartal 2023 ist dieUmsatzrezession zum ersten Mal seit Mitte 2020 auf breiter Basis über alleRegionen hinweg zu beobachten (-1,9 % gegenüber dem Vorjahr). In Verbindung mitanhaltend hohen Kosten drückt dies auf die Rentabilität. Infolgedessenverschlechtert sich die Liquiditätslage rapide und wird sich wahrscheinlichnicht vor 2025 verbessern."Die Unternehmen verfügen immer noch über eine beträchtliche Menge anüberschüssiger Liquidität, 3,4 Billionen EUR in der Eurozone und 2,5 BillionenUSD in den USA. Diese Liquiditätspuffer sind jedoch nach wie vor stark in denHänden großer Unternehmen und in bestimmten Sektoren wie Technologie undzyklische Konsumgüter konzentriert. Und im Allgemeinen sind die meistenUnternehmen nicht in der Lage, ihre liquiden Mittel im Kontext eines längeranhaltenden geringeren Wirtschaftswachstums durch operative Maßnahmen zuerhöhen. Insgesamt erwarten wir einen zweimaligen Anstieg der weltweitenUnternehmensinsolvenzen, mit +6 % im Jahr 2023 und +10 % im Jahr 2024, nach +1 %im Jahr 2022", erklärt Aylin Somersan Coqui, CEO von Allianz Trade.Die am stärksten gefährdeten Unternehmen und Sektoren befinden sich 2023 ineiner Zwickmühle, wobei das Gastgewerbe, das Transportwesen und derGroß-/Einzelhandel an vorderster Front stehen. Andere Sektoren holen schnellauf, insbesondere das Baugewerbe, wo die Arbeitsrückstände fast aufgeholt sind -vor allem im Wohnungsbau."Gleichzeitig verringern die längerfristig höheren Zinsen die Nachfrage inSektoren wie Immobilien und langlebigen Gütern und werden die Solvenz in hochverschuldeten Sektoren wie Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmenzusätzlich zum Immobiliensektor auf beiden Seiten des Atlantiks unter Drucksetzen. Darüber hinaus liegen die weltweiten WCR derzeit bei einem Rekordhochvon 86 Tagen, mehr als +2 Tage über dem Niveau vor der Pandemie. Höhere