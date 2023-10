Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Vom 7. bis 10. Oktober 2023 wurden auf der

36. Jahrestagung des Europäischen Kollegs für Neuropsychopharmakologie (EKNP)

neue Analysen von Cariprazin-Studien von Gedeon Richter Plc. präsentiert.

Cariprazin wurde bei Frauen mit Schizophrenie in einem realen Umfeld als wirksam

erwiesen, wobei rund 70 % der Ärzte mit den Ergebnissen zufrieden waren. In

einer weiteren Posterpräsentation zeigte sich auch, dass Cariprazin bei der

Behandlung von negativen Symptomen von Schizophrenie statistisch signifikant

besser abschneidet als Risperidon. Auch hinsichtlich der globalen

Krankheitsschwere - die über negative Symptome hinausgeht - lieferte das

Medikament bessere Ergebnisse.



Schizophrenie ist eine chronische psychiatrische Störung, die durch positive,

negative, kognitive und stimmungsbezogene Symptome gekennzeichnet ist und etwa 1

% der Bevölkerung betrifft. Obwohl Antipsychotika bei der Behandlung von

positiven Symptomen wirksam sind, bleibt die Behandlung von negativen,

kognitiven und affektiven Symptomen oft eine Herausforderung.





Cariprazin ist ein Antipsychotikum der 3. Generation mit einem einzigartigenRezeptorprofil und nachgewiesener Wirksamkeit bei anhaltenden negativenSymptomen. Bei der Schizophrenie ist die Behandlung mit Risperidon immer nocheiner der am häufigsten verwendeten Standards. Laut dem wissenschaftlichenPoster von Gedeon Richter, das auf einer Post-hoc-Analyse einer randomisierten,26-wöchigen klinischen Doppelblindstudie basiert, beobachteten die Ärzte jedocheine signifikante Verringerung der globalen Krankheitsschwere - die übernegative Symptome hinausgeht - und eine gemessene funktionelle Verbesserung, diefrüh zu beginnen scheint und signifikant größer ist als bei Risperidon.Auf dem zweiten Poster wurde die Wirksamkeit von Cariprazin bei Frauen in einerrealen Umgebung vorgestellt. Auf der Grundlage einer offenen, flexibeldosierbaren, 16-wöchigen (5 Besuche) Beobachtungsstudie zu Cariprazin, an der116 ambulante Patienten in Lettland teilnahmen (darunter 47 Frauen), wurdeCariprazin bei Frauen mit Schizophrenie in einem echten Umfeld als wirksamerwiesen. Fast 28 % der Ärzte waren sehr zufrieden, 42,6 % waren zufrieden undnur 6,4 % waren mit der Wirksamkeit von Cariprazin unzufrieden. Das primäreErgebnis war eine Liste von klinischen Fragen zu Schizophrenie-Symptomen (positive Symptome: Halluzinationen, Illusionen; negative Symptome: Anhedonie,abgestumpfte Wirkung, Avolition/Apathie, Alogie, Asozialität ), die auf einer7-Punkte-Skala bewertet wurden, dem so genannten Short Assessment of NegativeDomains (SAND).Bei den Frauen gab es eine deutliche Veränderung der SAND-Punktevom Ausgangswert bis zur 16. Woche. Die negativen Symptome gingen um 6,2 zurück,die positiven Symptome um 1,0, was einen bemerkenswerten Rückgang um insgesamt7,2 bedeutet.