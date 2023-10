ASML kann nicht mit seinen Zahlen überzeugen. Das dritte Quartal hat beim weltweit größten Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie einige Rückschläge offenbart. Besonders der deutliche Rückgang bei den Bestellungen dürfte den Anlegern nicht gefallen.

Nvidia gerät mal wieder zwischen die Nadelstiche zwischen den USA und China. Die Biden-Regierung hat Schlupflöcher des KI-Export-Verbots geschlossen. Unterm Strich bedeutet das wohl auch, dass Nvidia auch seine gedrosselten KI-Chips nicht mehr in das Reich der Mitte exportieren darf. Deckelt das nur den Kurs oder kommt er deutlicher zurück?

Adidas hebt erneut die Prognose für das laufende Jahr an. Vorstandsvorsitzender Björn Gulden hatte schon auf seiner China-Reise angedeutet, dass Adidas im dritten Quartal sich besser geschlagen hat als erwartet. Jetzt lässt der Chef seinen Worten Taten folgen und hebt zur Freude der Anleger die Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an.

BYD bleibt auf der Überholspur. Die Chinesen haben ihre vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Die können sich sehen lassen und zeigen, dass der Preiskampf, den Tesla angezettelt hat, keine Bremsspuren bei BYD hinterlässt. Ist es Zufall, dass die Chinesen rund 24 Stunden vor den Zahlen von Tesla ihre vorläufige Bilanz vorlegen?

Hier geht es zur neuen Folge: Nvidia | ASML | Adidas - Nel erneut im Sturzflug!

Viel Spaß bei Anschauen der Wallstreet online Börsenloune!

Tipp aus der Börsenlounge: Börsenexperte Stefan Klotter lüftet das Sektoren-Geheimnis auf das Aktien-Profis vertrauen. In den USA sind die Unternehmen der großen Indizes elf bestimmten Sektoren zugeordnet. Wer das Zusammenspiel dieser Bereiche kennt, kann zur richtigen Zeit in die richtigen Unternehmen investieren. Der Schlüssel zur Performance! Bestellen Sie sich den neuen Premium-Report mit ausgesuchten Trading-Werten von Chartspezialisten Stefan Klotter!

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

Markus Weingran, Aktien-Experte wallstreetONLINE Börsenlounge