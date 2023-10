Berlin (ots) - Der deutsche Wirtschaftsmotor stockt und immer mehr Unternehmen

rekrutieren daher momentan eher auf Sparflamme. Im September 2023

veröffentlichten Arbeitgeber deutschlandweit im Vergleich zum Vorjahresmonat

folglich rund zwei Prozent weniger Stellen. Der konjunkturelle Abschwung wirkt

sich allerdings unterschiedlich stark auf den Personalbedarf aus. Welche

Branchen im September die meisten neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

suchten, hat der neue BAP Job-Navigator untersucht und hierfür über 1,7

Millionen öffentlich ausgeschriebene Stellenangebote von fast 234.000

personalsuchenden Firmen im September 2023 analysiert.



Die mit großem Abstand meisten Jobangebote veröffentlichten im September

Personaldienstleister. Zeitarbeitsfirmen, Personalvermittlungen und -beratungen

schrieben nahezu 685.000 Jobs in Printmedien, im Stellenportal der Bundesagentur

für Arbeit, auf Online-Jobbörsen und ihren Firmenwebsites aus. Das entspricht

rund 40 % aller geschalteten Stellen. Diese Zahlen belegen:

Personaldienstleister sind am Arbeitsmarkt nicht mehr wegzudenken. Denn viele

Firmen könnten ihre Vakanzen ohne deren Unterstützung gar nicht mehr besetzen.





Handelsbranche mit vielen Stellenangeboten für AzubisDer Handel ist der Wirtschaftszweig mit den meisten Arbeitgebern in Deutschland.Rund 40.000 Unternehmen dieser Branche schrieben im September 2023 fast 215.000Stellenangebote aus. Das entspricht über 12 % aller Jobangebote, wobei 76 % derStellenangebote Jobs im Einzelhandel sind. Auszubildende sind in dieser Branchebesonders gefragt: Rund 35 % aller Jobangebote richten sich im Handel anangehende Azubis.Leichter Anstieg der Jobangebote in der IndustrieDen dritten Platz im Ranking belegt die Industrie. Insgesamt richten sich 11 %aller im September veröffentlichten Jobangebote an Fachkräfte im verarbeitendenGewerbe. Besonders gefragt waren Fachkräfte im Maschinenbau (knapp 20 % allerJobs in der Industrie), gefolgt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fürUnternehmen mit Spezialisierung auf die Herstellung vonDatenverarbeitungsgeräten (über 12 %) und in der Metallindustrie (knapp 12 %).Young Professionals verstärkt in der Informations- und KommunikationsbranchegesuchtDie Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischenDienstleistungen belegt den vierten Platz mit rund 9 % aller ausgeschriebenenJobs. Die Informations- und Kommunikationsbranche folgt mit fast 104.000Stellenangeboten auf dem sechsten Platz. In beiden Branchen werden verstärktYoung Professionals gesucht. Rund 22 % (Erbringung von freiberuflichen,wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen) beziehungsweise knapp 20 %