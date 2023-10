Per Widerström ist der neue CEO, der auch für die Marke Mr Green in Deutschland zuständig ist (FOTO)

Sliema, Malta (ots) - 888, eines der weltweit führenden Wett- und

Glücksspielunternehmen mit international renommierten Marken wie Mr Green

(https://www.mrgreen.de/) , gab die Ernennung von Per Widerström zum

Geschäftsführer ("CEO") bekannt. Seit dem 16. Oktober 2023 hat Per Widerström

seine neue Position als CEO angetreten.



Als Teil seiner neuen Aufgabe wird Per für die Marken Mr Green und 888 in

Deutschland zuständig sein, wo Kunden bereits jetzt das beste Kundenerlebnis und

erstklassige Unterhaltung mit den regulierten Produkten von 888 und Mr Green

genießen können. Deutschland ist ein sehr interessanter Markt mit wachsender

Nachfrage und steigender Beliebtheit für die Marken und Produkte der Gruppe.





Per hat mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Online-Glücksspielindustrie und warzuletzt von 2014 bis 2022 CEO der Fortuna Entertainment Group, einemmarktführenden Wett- und Glücksspielunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Davorhatte Per ab 2006 mehrere leitende Positionen in führendenOnline-Glücksspielunternehmen inne.Mit dieser Ernennung wird Lord Mendelsohn wieder die Rolle des Non-ExecutiveChair der Gruppe übernehmen und einen reibungslosen Übergang aller Agendensicherstellen.888 freut sich auch darüber, die Ernennung von Sean Wilkins zum neuen ChiefFinancial Officer ("CFO") der Gruppe bekannt zu geben. Sowohl beibörsennotierten als auch bei privaten Unternehmen hat er insgesamt 17 JahreErfahrung als CFO gesammelt, wobei er stets für signifikante Wertsteigerungendieser Firmen sorgen konnte. Zuletzt war Sean Wilkins Group CFO von Superbet,einem führenden Wett- und Glücksspielunternehmen mit Hauptaktivitäten inRumänien, Polen, Serbien und Belgien.Lord Mendelsohn, Executive Chair von 888, kommentierte:"Wir sind sehr erfreut, Per nach einem umfangreichen und gründlichen Suchprozessernennen zu können. Der Vorstand war einstimmig der Meinung, dass Per dereindeutige Top-Kandidat ist, um den Wert unserer Marken weiter zu steigern.Per hat umfangreiche Erfahrungen in öffentlichen und privaten Unternehmen undeine lange Erfolgsgeschichte in der Umsetzung von Wertsteigerungsplänen. Nebenseiner energetischen und inspirierenden Führungsweise bringt Per fast zweiJahrzehnte hochrelevanter Branchenexpertise mit. Er hat eine starkeErfolgsgeschichte im Wachstum und in der Umsetzung von Transformationsprogrammenbei führenden Online-Glücksspielunternehmen. Der Vorstand ist sehr erfreut,jemanden mit den erforderlichen Fähigkeiten für unser Ziel zu ernennen, einstärkerer internationaler Multi-Marken-Betreiber zu werden, indem wir unsere