KfW Mittelstandspanel 2023 - Kleine und mittlere Unternehmen trotzen auch der nächsten Krise

Frankfurt am Main (ots) - - Umsatz im Mittelstand steigt um 16 %, Investitionen

legen um 15 % zu - auch preisbereinigt ist das ein merklicher Zuwachs



- Eigenkapitalstruktur zeigt sich robust, aber Rentabilität sinkt





- Konjunktureller Gegenwind sorgt 2023 für erhöhte AnspannungAuch in Krisenzeiten zeigt sich der deutsche Mittelstand in seiner Gesamtheitrobust. Das belegt das KfW-Mittelstandspanel 2023. Sowohl Umsätze als auchInvestitionen der 3,8 Mio. kleinen und mittleren Unternehmen hierzulande legtender repräsentativen Befragung von KfW Research zufolge im zurückliegenden Jahr2022 zu, in moderatem Umfang auch die Beschäftigung. Die durchschnittlicheEigenkapitalausstattung der Unternehmen bleibt stabil und ihreSchuldentragfähigkeit ist weiter gegeben. Die Umsatzrendite im Mittelstand fielzuletzt allerdings auf den niedrigsten Stand seit 2015. Vor allem die kleinenUnternehmen blieben offenbar häufig auf den gestiegenen Kosten sitzen."Seit dem Jahr 2020 wird die Resilienz des deutschen Mittelstands durch sichüberlappende Krisen auf eine harte Probe gestellt. Doch auch 2022 sind allenBelastungsfaktoren wie Krieg in der Ukraine, Energiekrise und steigenden Preisenzum Trotz die Blessuren bei den kleinen und mittleren Unternehmen überschaubargeblieben", sagt die Chefvolkswirtin der KfW, Dr. Fritzi Köhler-Geib. "Imlaufenden Jahr sorgt der konjunkturelle Gegenwind jedoch für erhöhte Anspannung.Die Unternehmen blicken aktuell eher mit Skepsis auf ihre Geschäftsaussichten.Und obwohl der Kreditkanal weiter funktioniert, nehmen die Schwierigkeiten beiKreditverhandlungen zu."2022 sind die Umsätze der mittelständischen Unternehmen nominal um gut 16 %(+742 Mrd. EUR) auf 5.322 Mrd. EUR gestiegen. Das Umsatzwachstum war dabei mehrals ausschließlich inflationsgetrieben - auch real steht ein gutes Umsatzplusvon 10 % zu Buche. Bei einer Reihe von Unternehmen überstiegen dieKostenerhöhungen für Material, Löhne und Energie das erzielte Umsatzplusdennoch. Die Umsatzrendite sank von 7,4 auf 7,0 %. Insbesondere dieProfitabilität der Kleinstunternehmen mit weniger als 5 Beschäftigten gingdeutlich zurück (von 13,8 auf 11,8 %). Diese Unternehmen weisen in der Folgeaktuell auch deutlich häufiger Liquiditätsprobleme auf. Die gesunkenen Renditenerschweren es, ihre bereits in der Corona-Krise strapaziertenLiquiditätsreserven wieder aufzupolstern. In der Breite des Mittelstands ist dieLiquiditätslage allerdings komfortabel: Im Frühjahr 2023 gaben fast sechs vonzehn Mittelständlern an, dass ihre Liquiditätssituation sehr gut oder gut sei.Weitere 30 % bewerteten sie als immerhin ausreichend.