Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 18.10.2023

Kursziel: EUR 26,50 (bislang: EUR 29,50)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Erneute Gewinnwarnung wegen Einmaleffekten



Zum zweiten Mal binnen weniger Monate muss Surteco seine Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2023e anpassen. Hauptverantwortlich hierfür sind erneut Einmaleffekte, insbesondere aus der Übernahme und Integration (inklusive Kaufpreisallokation) der Omnova-Geschäftsbereiche sowie Personalmaßnahmen. Weil aber auch das anhaltend "schwierige Marktumfeld" stärker als bislang erwartet die Geschäftslage belastet, ist nun - im Gegensatz zur ersten Prognosenanpassung - auch das bereinigte operative Ergebnis betroffen. So sind nach neun Monaten Einmaleffekte von EUR 23,5 Mio. aufgelaufen, weshalb auf Gesamtjahressicht nun mit einem EBIT (reported) zwischen EUR 5 und 15 Mio. gerechnet wird; bislang war von einem EBIT zwischen EUR 20 bis 30 Mio. ausgegangen worden. Das um Sonderaufwendungen adjustierte EBIT soll im Bereich von EUR 35 bis 45 Mio. und damit um EUR 10 Mio. unter der ursprünglichen Guidance liegen, die ein um Einmaleffekte bereinigtes EBIT in der Bandbreite zwischen EUR 45 und 55 Mio. vorgesehen hatte. Beim Umsatz rechnet Surteco nun damit, das Gesamtjahr 2023e "erheblich" unterhalb der ursprünglichen Prognose von EUR 920 bis 950 Mio. zu beenden. Da die EBIT-Herabstufung bewertungsrelevant ist, verringert sich unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel auf EUR 26,50 von bislang EUR 29,50. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE.

In den ersten neun Monaten 2023 wurde bei vorläufigen Umsätzen von EUR 637 Mio. (Vorjahr: EUR 592,2 Mio., +7,6% YoY) ein vorläufiges EBIT (reported) von EUR 4,1 Mio. (Vorjahr: EUR 41,1 Mio.) erzielt. Beide Werte lagen deutlich unter unseren Prognosen von EUR 656,3 (Umsätze) und 17,1 Mio. (EBIT). Die vorläufige EBIT-Marge belief sich damit nach neun Monaten auf 0,6% (9M/2022: 6,8%). Weitergehende Details, etwa zur Segmententwicklung, werden erst mit dem Quartalsbericht am 27.10.2023 veröffentlicht.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27879.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Die SURTECO GROUP Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 15,60EUR gehandelt.