Der Kurs brach jetzt ein, nach einer erneuten Gewinnwarnung ging die Notiz bis aktuell 258 Euro in die Knie. Zum Start der Bonanza waren es etwa 220 Euro. Wann kommt der turnaround? – Mit rund 16 Milliarden Marktkapitalisierung ist das Unternehmen nicht unbedingt ein Schnapper. Der Jahresumsatz belief sich zuletzt (2022) auf ungefähr 4 Milliarden Euro. Zu allem Überfluß senkten die Göttinger zum zweiten Mal ihre Gewinnprognose und kassierten auch die mittelfristige Planung nach unten.

Zwar fiel der Kurs nach der Korrektur der Ziele am Freitag nochmals um 15%, doch das ist kein Beinbruch. Es war ja von Anfang an klar, daß die Corona-Sonderkonjunktur nicht ewig anhalten würde. Im Moment dauert die Korrektur der aufgeplusterten Lagerbestände länger an als gedacht.