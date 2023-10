Die Lkw-Maut kommt uns alle teuer zu stehen

Berlin (ots) - "Die Planungsbeschleunigung ist ein guter erster Schritt zur

Standortsicherung. Wir sind darauf angewiesen, unsere Güter täglich auf der

Straße zu transportieren - das muss funktionieren, jederzeit, an jedem Ort und

darf nicht am Zustand unserer Straßen scheitern", kommentiert Dr. Dirk Jandura,

Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),

die für morgen geplanten Beschlüsse des Bundestages zur Infrastruktur.



"Wir begrüßen ausdrücklich die Änderungen im Bundesfernstraßengesetz.

Planungsbeschleunigung ist das, was Deutschland dringend braucht. Der Groß- und

Außenhandel ist auf eine starke und funktionierende Infrastruktur angewiesen,

schnellerer Ausbau und Sanierung unserer maroden Straßen macht uns Hoffnung.",

so der Präsident weiter.