Waldplanung 4.0 Materna und Bayerische Staatsforsten starten Großprojekt zum Schutz des Waldes / Modernisierung der Forsteinrichtung mittels innovativer Forstlicher Fernerkundung

Dortmund (ots) - Das seinerzeit größte Projekt zur Forstlichen Fernerkundung

geht ab Oktober 2023 an den Start. Im Auftrag der Bayerischen Staatsforsten AöR

wird der IT-Dienstleister Materna gemeinsam mit einem jahrzehntelang erfahrenen

europäischen Partnerkonsortium aus dem Forstbereich den gesamten bayerischen

Staatswald mit rund 800.000 Hektar Forstfläche nahezu vollständig

digitalisieren. Ziel des Projektes "Waldplanung 4.0" ist es, mithilfe

innovativer, IT-unterstützter Forsteinrichtungsverfahren ein umfassendes Abbild

des Forstbestands zu erstellen, um daraus Maßnahmen für einen nachhaltigeren und

klimastabilen Wald ableiten zu können. Das Projekt hat eine Laufzeit von

insgesamt neun Jahren. Bayern ist das erste Bundesland, das seine

Forsteinrichtung derart umfassend digitalisiert, und hat damit eine

Vorreiterrolle in Deutschland.



In dem Teil-Projekt "Waldplanung 4.0 - Forsteinrichtung mithilfe der Forstlichen

Fernerkundung" erstellt Materna als Generalunternehmer gemeinsam mit den

Konsortialpartnern EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH, AVT Airborne

Sensing GmbH und GI Geoinformatik für die Bayerischen Staatsforsten ein

durchgehend IT-unterstütztes Fernerkundungs-Verfahren zur Inventarisierung des

bayerischen Staatswaldes.