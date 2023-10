Piramal Pharma Solutions führt im Betrieb Ahmedabad Discovery Services Einsatzmöglichkeiten der In-vitro-Biologie ein

Multi-Millionen-Dollar-Investitionen erweitern die Einsatzmöglichkeiten der In-vitro-Biologie im Bereich des primären und sekundären Screening

Die Expansion paart neue Biologiedienstleistungen mit bestehenden chemischen Fähigkeiten

Dies bietet Kunden einen Mehrwert, indem eine integrierte Reihe von Fähigkeiten zur Entdeckung von Arzneimitteln auf dem Markt bereitstellt wird

MUMBAI, Indien, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Der Geschäftsbereich Pharma Solutions (PPS) von Piramal Pharma Limited, ein führendes Vertragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization – CDMO), gab heute offiziell die Einführung einer weltweit erstklassigen Hochdurchsatz-Screening-Einrichtung bekannt, welche die bereits bestehenden Einsatzmöglichkeiten der In-vitro-Biologie am Standort des Unternehmens für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Entdeckung von Arzneimitteln in Ahmedabad, Indien, noch erweitert. Diese neue Expansion erweitert erheblich die Fähigkeiten im Bereich des primären und sekundären Screening von Präparaten, die am Standort Ahmedabad hergestellt werden.