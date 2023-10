Wirtschaft Dax am Mittag nach Ausflug ins Plus wieder im roten Bereich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem schwachen Start und einem anschließenden Ausflug ins Plus bis zum Mittag wieder in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.155 Punkten berechnet, was einem Abschlag von 0,6 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag entspricht.



An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von Adidas, Zalando und Daimler Truck entgegen dem Trend im Plus. Die größten Abschläge gab es bei Sartorius, Siemens und Vonvoia. "Die europäischen Marktteilnehmer über sich zur Wochenmitte weiter in Kaufzurückhaltung", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.