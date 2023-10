WARBURG RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 15,60 auf 16,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Starke Zinseinnahmen gäben dem Online-Broker Rückenwind, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf Quartalszahlen. Er rechnet mit einer Bodenbildung im schwierigen Tradingumfeld und sieht daher das vierte Quartal sogar noch etwas besser./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,72 % und einem Kurs von 9,338EUR gehandelt.