FRANKFURT (dpa-AFX) - Elektro- und Informationstechnische Handwerke in Deutschland profitieren einer Umfrage zufolge von der Energiewende. Für immer mehr Innungsbetriebe sei die Installation von Photovoltaik (PV), Speichern und Wärmepumpen ein attraktives Geschäftsfeld, teilte der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) am Mittwoch in Frankfurt mit.

Laut der Umfrage mit mehr als 1500 Teilnehmern legte der Anteil von Photovoltaik-Anlagen und Speichern am Umsatz von 5,8 Prozent im Frühjahr auf 7,1 Prozent im Herbst zu. Das entspreche einem halbjährlichen Wachstum von 21,4 Prozent bei PV-Anlagen und 28,3 Prozent bei Speichern. Bei Wärmepumpen wurde ein Anstieg des Umsatzanteils um einen Prozentpunkt auf 2,8 Prozent verzeichnet, obwohl manche Verbraucher den Angaben zufolge wegen des Streits um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) das Vorhaben erst einmal auf Eis gelegt haben.

Bei der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sanken die Umsatzanteile hingegen um 0,5 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent. Nach Einschätzung des Verbandes haben die zahlreichen Förderpakete der vergangenen Jahre zu einer Marktsättigung geführt.

An der Herbstkonjunkturumfrage zwischen dem 13. und 27. September beteiligten sich den Angaben zufolge 1500 Teilnehmer./mar/DP/ngu