Dresden (ots) - Photovoltaik liegt im Trend. Doch was muss ein Hausbesitzerwissen, bevor er sich für Solarmodule auf dem Dach entscheidet? Manfred Braunist Experte für Photovoltaikanlagen und Geschäftsführer der Einfach AUTARK GmbH.Das Unternehmen verkauft und installiert Photovoltaik-Anlagen im privatenBereich. Wir haben uns bei ihm erkundigt, worauf es bei einer Entscheidung fürdie Sonnenenergie ankommt.Die Kostenexplosion der Energiepreise und der Wunsch nach nachhaltigen Lösungenführten im vergangenen Jahr zu einem stark erhöhten Interesse fürPhotovoltaik-Anlagen. Inzwischen sind allerdings einige Menschen ins Grübelngeraten. Wo vorher Aufregung herrschte, gibt es nun nüchterne Überlegung. Fürviele Interessenten stellt sich die Frage, ob eine Photovoltaik-Anlage zumjetzigen Zeitpunkt überhaupt eine gute Idee ist. "Photovoltaik ist ein Megatrendunserer Zeit", sagt Manfred Braun, der Geschäftsführer der Einfach AUTARK GmbH."Die Strompreise werden sich in Deutschland mit Sicherheit weiter erhöhen. Werglaubt, dass ein Dach nur dazu taugt, den Regen abzuhalten, ist eindeutigschlecht beraten." Eine PV-Anlage lohnt sich in seinen Augen also in jedem Fall.Es erfordere jedoch Erfahrung, sie richtig und gewinnbringend zu installieren.Deshalb sei die Zusammenarbeit mit einem professionellen PV-Unternehmenunerlässlich.Die Dienstleistung der Einfach AUTARK GmbH richtet sich sowohl an private alsauch an gewerbliche Kunden. Das Team deckt von der ersten Beratung über denVerkauf und die Montage bis zur Finanzierung alles ab, was für die Installationeiner PV-Anlage wichtig ist. Gemeinsam sorgen Manfred Braun und sein Team fürdie richtige Dimensionierung der Module auf dem Dach und den korrekten Anschlussdes Wechselrichters. Ergänzt wird die Anlage um einen Stromspeicher - und aufWunsch auch um eine sogenannte "Wallbox". Über diese kann auch ein Elektroautomit der PV-Anlage verbunden werden. Darüber hinaus kommen auch Menschen zuManfred Braun, die in die grüne Energie investieren möchten. In diesem Fallunterstützt das Team beim cleveren Investment in Photovoltaik-Anlagen.EinfachAUTARK GmbH leistet Aufklärungsarbeit beim Thema PhotovoltaikUm eine optimale Beratung zu gewährleisten, verfügt die Einfach AUTARK GmbH überProduktexperten, die mit den Kunden vor Ort und auf Wunsch auch zunächst digitalüber ihre Wünsche und Möglichkeiten sprechen. Schließlich ist das ThemaPV-Anlage so komplex und vielseitig, dass man als Laie nicht alle Details kennen